HD+ passe le cap des 2 millions d'abonnés payants

On n'arrête plus la plateforme allemande HD+, qui diffuse plus de 50 chaînes en Haute Définition via Astra/19,2º Est.

L'opérateur rapporte une croissance de 15% en un an, indiquant avoir dépassé le cap des 2 millions d’abonnés - 2,1 millions exactement –, grâce au recrutement de 217 041 nouveaux clients entre janvier et décembre 2016. À tous ces abonnés, il faut ajouter environ 850 000 foyers satellite qui reçoivent les services de HD+ en phase de test, ce qui signifie, qu'au total, près de 3 millions utilisent actuellement HD+.

Et les responsables s’attendent à une impulsion supplémentaire au cours de cette année 2017 en raison de l’arrêt de la DVB-T, mais également avec la demande croissante de téléviseurs Ultra HD : près de quatre millions de téléviseurs Ultra HD TV devraient être installés dans les foyers allemands d’ici la fin de cette année .