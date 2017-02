TURNER annonce 4 BLOCKS, sa nouvelle création originale

TURNER dévoile "4 BLOCKS", sa nouvelle création originale qui sera présentée en avant-première mondiale ce mercredi 15 Février dans la catégorie "Berlinale Special Series e à la Berlinale.

Cette série de 6x60 minutes a été produite par la société Wiedemann & Berg (lauréate d'un Oscar pour le film La vie des autres) pour la chaîne TNT Germany (propriété de TURNER).

4 BLOCKS retrace l'histoire de famille et d'amitié, de trahison et de confiance d'un clan arabe à Berlin. Le clan Hamadi contrôle 4 blocs dans un des quartiers les plus dangereux de la capitale. Toni, le chef du clan, souhaite sortir des affaires de drogues, de prostitution et de blanchiment d'argent et quitter la ville avec sa femme et sa fille. Alors que son frère Abbas cherche à prendre le contrôle des affaires, le retour en ville de Vincent Kerner un vieil ami de Toni va contrecarrer ses plans. Et lorsqu'un deal de drogue tourne mal et qu'un flic est tué, Toni doit à sa famille de revenir prendre les choses en mains. C'est une question d'honneur.

a sélection "Berlinale Special Series" a été créée en 2015 pour mettre en avant les meilleures séries internationales du moment. Les séries DEUTSCHLAND 83, FALSE FLAG, TOP OF THE LAKE ou bien encore THE NIGHT MANAGER y ont notamment fait leur début.

4 BLOCKS sera diffusé en Mai 2017 sur TNT Germany .