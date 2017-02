Facebook va diffuser des matches de football mexicain

Facebook étoffe son portefeuille de transmissions sportives en se lançant dans la diffusion de matches de football du championnat mexicain via sa plateforme de streaming Facebook Live.

Alors que le segment de la retransmission des ligues nationales de football est habituellement dédié à la télévision et protégé par des contrats millionnaires, Facebook vient de réussir un beau coup en garantissant la transmission, en anglais et sans publicité, de 46 rencontres de la Liga MX pour le marché américain grâce à un accord avec l’opérateur Univision. Cet accord prendra effet dès ce week-end avec le match entre Club America et Chivas.

Si Facebook voit là une excellente manière d’entrer dans le très populaire milieu des transmissions de football, pour Univision, il s’agit également d’une opportunité de faire la promotion du football mexicain auprès d’un public de langue anglaise .