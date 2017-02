La BBC commercialise "Planet Earth II" en Blu-Ray Ultra HD

La BBC fait un joli cadeau à tous les téléspectateurs qui ont aimé la série d'histoire naturelle « Planet Earth II », présentée par le légendaire Sir David Attenborough et révélant les jungles, les montagnes, les déserts, les îles et les prairies les plus inaccessibles du monde.

À travers sa division commerciale BBC Worldwide, elle vient en effet de commercialiser cette série, filmée dans 117 endroits différents de 40 pays, en format Blu-Ray Ultra HD 4K, avec HDR et audio 5.1 DTS-HD master, offrant ainsi, selon le directeur des opérations de la BBC, une qualité 10 fois supérieure à celle offerte par n’importe quelle diffusion directe ou service de streaming.

La pré-commande peut d’ores et déjà être effectuée sur Amazon UK .