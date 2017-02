8,4 millions de Blu-Ray Discs devraient être vendus en 2017

Même si on est encore très loin de l'adoption de masse, le format UHD a fortement progressé ces deux dernières années, indique le cabinet Futuresource Consulting dans son dernier rapport.

Cette progression est surtout due aux ventes de téléviseurs UHD 4K, notamment lors des journées promotions appelées « Black Friday » qui ont boosté les achats des consommateurs.

Les auteurs de ce rapport alertent néanmoins sur le manque d’information de ces mêmes consommateurs sur les avantages de la HDR et sur la confusion concernant les caractéristiques des équipements puisqu’un certain nombre d’entre eux peuvent recevoir des contenus HDR, mais ne peuvent pas les reproduire !

Futuresource Consulting prédit que 8,4 millions de disques Blu-Ray UHD seront vendus en 2017, ce qui équivaut à seulement 4% des ventes totales du format Blu-Ray, mais le marché de l'UHD devrait également connaitre une croissance grâce au lancement du 4K Store du géant Apple et aux titres 4K commercialisés en VOD par abonnement. Rappelons que Netflix continue d’étoffer son catalogue qui, à ce jour, comporte près de 100 films et séries en Ultra HD dont certain en HDR .