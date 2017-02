Kudelski assure la protection de l'Internet des Objets

Un accord de partenariat vient d'être signé entre le groupe suisse Kudelski, spécialiste dans la protection des contenus, et Sigfox, fournisseur de connectivité dans le segment de l'Internet des Objets – ou IoT en anglais.

L'objectif de cette collaboration est de faire profiter les partenaires et clients de Sigfox de l’expertise du centre d’excellence du Groupe Kudelski consacré à l'IoT, en protégeant mieux les données.

Le segment de l’Internet des Objets connait une progression rapide : Gartner Inc prévoyait dans son étude de l’an dernier que près de 25 milliards d’appareils seront connectés en 2020, d’où l’importance d’assurer la sécurité des appareils et la privacité et l’intégrité des données transmises .