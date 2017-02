Le Groupe RTL créé un bureau de vérification des informations

Des représentants de plusieurs actifs du Groupe RTL se sont réunis la semaine dernière à Cologne afin de participer à un atelier consacré à la vérification de l'authenticité des informations.

Les présents, à savoir des membres des groupes M6, RTL Nederland, RTL Belgique, ainsi que des employés du groupe Mediengruppe RTL Deutschland, ont ainsi été formés à une méthodologie qui permet de combattre les fausses informations, utilisant les outils et les techniques les plus récents pour la vérification des contenus, qu'ils soient vidéos, photographies et réseaux sociaux.

Suite à cet entraînement, les participants ont accepté de mettre en commun leurs ressources au sein d'une équipe de vérification que sera utilisée au niveau local, mais également pour les faits ayant une importance internationale.

Pour résumer, on leur a rappelé l'une des bases fondamentales du journalisme .