Discovery va lancer une deuxième chaîne TV en clair

Le groupe Discovery a confirmé le lancement prochain d'une deuxième chaîne TV en clair prochainement.

Une information confirmée par le patron de Discovery, David Zaslav, qui s'est félicité de la reconduction des accords entre Discovery et Sky sur les marchés britanniques et allemands et qui a déclaré que cela va permettre à son groupe de lancer de nouvelles chaînes et notamment une deuxième chaîne en clair au Royaume-Uni.

David Zaslav a promis plus de détails dans les semaines à venir .