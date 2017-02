Technicolor engage des actions contre Samsung

Technicolor annonce avoir lancé des actions en contrefaçon de brevets contre Samsung Electronics en Allemagne et en France pour une gamme de produits de Samsung Electronics allant des téléphones mobiles aux téléviseurs numériques.

Les actions en contrefaçon ont été engagées auprès des Cours Régionales de Düsseldorf et de Mannheim en Allemagne et du Tribunal de Grande Instance de Paris en France. Elles portent sur dix brevets, en matière de technologies de vidéo compression, de télécommunications et d’autres technologies associées.

Leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, Technicolor fournit des technologies, des produits et des services aux sociétés leaders de l’industrie des médias et du divertissement et détient un portefeuille de propriété intellectuelle riche de plus de 30 000 brevets et applications, dans les domaines de la compression vidéo, du traitement de l’image, des télécommunications, de l’expérience utilisateur, de la sécurité et des écrans .