Lutte anti-piratage : satisfaction de beIN SPORTS après l'adoption d'une nouvelle loi

beIN SPORTS se réjouit de l'adoption à l'unanimité par le Sénat d'une nouvelle loi sur l'éthique du sport dont un amendement concerne la lutte anti-piratage audiovisuelle.

C'est par un communiqué officiel que beIN SPORTS a tenu à exprimer sa satisfaction :

Le Sénat a adopté ce mercredi 15 février 2017 à l’unanimité la proposition de loi sur l'éthique du sport, la transparence du sport professionnel et la compétitivité des clubs.

Introduit par un amendement de M. Michel Savin, Président du groupe d’études Pratiques sportives et grands événements sportifs, et de plusieurs de ses collègues sénateurs, l’article 12 de cette loi porte sur la nécessité pour tous les acteurs de la chaîne de valeur du numérique et du sport (fédérations sportives et organisateurs de compétitions, opérateurs de plateforme en ligne, hébergeurs et fournisseurs d’accès, titulaires de droits sur des contenus audiovisuels, chaînes de télévision) de conclure un accord professionnel comprenant les mesures et bonnes pratiques qu'ils s'engagent à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la promotion, l'accès et la mise à la disposition illicite en ligne de compétitions sportives.

beIN SPORTS salue l’adoption à l’unanimité du Parlement de cette disposition qui, au-delà de l’indispensable sensibilisation de tous les acteurs et du grand public, constitue une étape nouvelle dans la recherche de solutions concertées de lutte contre le piratage.

« Le piratage, notamment via le streaming, prend des proportions préoccupantes. Le manque à gagner qui en résulte met en cause les efforts de développement de l’économie du sport en France. beIN SPORTS aura à coeur d’être un acteur moteur de la mise en œuvre de l’accord professionnel que les parlementaires appellent aujourd'hui de leurs voeux », déclare Yousef Al-Obaidly, Président de beIN SPORTS France.