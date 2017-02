Vers un retrait de TF1 chez certains opérateurs ?

TF1 s'est lancé depuis plusieurs mois dans un bras de fer avec les opérateurs proposant la première chaîne nationale française, et est bien décidé à aller jusqu'au bout.

Depuis l'été dernier, TF1 demande aux opérateurs qui souhaitent reprendre la chaîne dans leurs offres TV de payer un "Pack Premium" dont le prix s'élève à 100 millions d'euros par an.

Et par jusqu'au bout, TF1 entend retirer sa chaîne à ceux qui ne veulent pas payer. "Nous voulons aller jusqu'au bout et si cela devenait nécessaire aller jusqu'à se passer de diffusion du signal TF1 sur certaines plateformes" à prévenu un responsable de TF1. Et TF1 a de quoi mettre la pression sur les opérateurs. En effet, selon une enquête de la chaîne, 64% des personnes interrogées seraient prêtes à changer d'opérateur si TF1 n'était plus disponible.

Pour les opérateurs, l'échéance s'approche à grands pas puisque les contrats avec le groupe TF1 toucheront à leur fin en avril.

Un bras de fer dangereux pour TF1, dont les résultats annoncés cette semaine accusent un important recul .