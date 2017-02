Orion : Airbus Defence and Space va construire le 2e module de service

Airbus Defence and Space s'est vu attribuer par l'ESA un contrat de 200 millions d’euros pour la construction du deuxième module de service d'Orion, la capsule spatiale habitée de la NASA.

Ce module de service européen (ESM) est un élément clé de la capsule Orion, vaisseau spatial de nouvelle génération de la NASA, qui transportera des astronautes au-delà de l’orbite basse de la Terre pour la première fois depuis la fin du programme Apollo. Le module fournira aux astronautes propulsion, électricité, eau et oxygène lors de leurs missions vers des destinations lointaines, au-delà de la Lune, comme Mars.

L’assemblage du premier exemplaire opérationnel de l’ESM comprend plus de 20 000 pièces et composants (équipement électrique, moteurs-fusée, panneaux solaires, réservoirs de carburant, consommables des systèmes de survie, plusieurs centaines de mètres de câbles et de tubes…). L’intégration du premier modèle de vol bat son plein depuis mai 2016, tandis que celle du deuxième modèle est prévue pour le milieu de l’année prochaine .