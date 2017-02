20th Century Fox s'excuse d'avoir propagé de fausses actualités pour promouvoir un film

20th Century Fox s'est excusée et a reconnu son erreur après avoir créé une série de sites d'actualités diffusant des fausses informations pour assurer la promotion d'un nouveau film.

En effet, 20th Century Fox avait fait créer une demi-douzaine de sites d'actualités tels que le Sacramento Dispatch, Salt Lake City Guardian, Houston Leader, NY Morning Post, ou encore Indianapolis Gazette, qui diffusaient des informations sans signaler, à aucun moment, qu'elles étaient totalement fausses et dont certaines impliquaient le Président américain Donald Trump. Certaines de ces fausses actualités disaient que Donald Trump rencontrait Vladimir Poutine en secret, s'opposait aux vaccins ou encore refusait d'envoyer de l'aide suite à des catastrophes en Californie.

Une opération marketing qui s'est finalement retournée contre la Fox et la société de production Regency, soulevant de très nombreuses protestations sur les réseaux sociaux. Un sujet d'autant plus sensible à un moment où les médias d'informations sont accusés de mentir .