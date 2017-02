Nouveaux accords de distribution pour AMC Networks International

AMC Networks International a donné un nouveau coup d'élan à sa croissance régionale en signant des nouveaux accords de distribution dans des marchés de référence.

AMC Networks International – Amérique Latine vient ainsi de s'associer au bouquet DTH Sky México pour lancer sa chaîne AMC dans le pack VeTV, concluant également une alliance avec la plateforme satellite Claro pour distribuer les chaînes AMC et El Gourmet au Chili, Pérou, Équateur et Paraguay.

D'autre part, alors qu'en Europe Centrale, AMC peut être suivie en Slovaquie – via l'accord avec le câblo-opérateur Slovak Telekom/Digi Slovakia – et en Pologne, via le bouquet satellite DTH Cyfrowy Polsat, les téléspectateurs basques peuvent maintenant suivre Crime + Investigation sur la plateforme Euskaltel .