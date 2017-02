Mediaset Premium racheté par Sky ?

Le marché italien continue en ébullition autour de la vente de l'opérateur de chaînes payantes Mediaset Premium.

Alors qu'au cours des derniers mois on a évoqué l’acquisition, par Vivendi, de cet actif du groupe Mediaset, ce week-end le journal italien Sol 24 Ore a fait part de la possible entente entre Mediaset et le groupe Sky pour la concrétisation de cette opération, les deux groupes s’étant visiblement entendu sur le prix – leur principal point de discorde voilà encore quelques mois.

Même si un accord était trouvé entre Sky et Mediaset, cette transaction devrait être encore validée par Agcom, le régulateur italien des communications .