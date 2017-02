Derniers préparatifs pour la prochaine mission d'Arianespace

La phase finale de préparation de la troisième mission Arianespace de l'année a débuté à Kourou.

L'assemblage du lanceur Vega, fabriqué par le groupe Avio et consacré aux satellites de petite taille, est maintenant complet et son passager, le satellite d'observation Sentinel-2B, mis sous coiffe en attendant son départ le 5 mars prochain. Son nom de vol, VV09, confirme qu’il s’agira de la neuvième mission effectuée par Vega depuis sa mise en service, en février 2012.

Le Sentinel-2B rejoindra le satellite d'observation de l’Union Européenne Copernicus, chargé de fournir des informations sur les pratiques agricoles et forestières, d'aider à la gestion de la sécurité alimentaire et de suivre la pollution dans les lacs et les eaux côtières .