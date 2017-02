Airbus va développer la charge utile et du segment sol de Merlin

Airbus Defence and Space a signé avec le Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR) un contrat portant sur le développement et la construction de tous les composants allemands de la mission franco-allemande d'observation de la Terre baptisée Merlin.

Le DLR et le Centre national d’études spatiales (CNES) sont chargés de développer conjointement cette mission complexe pour le compte des gouvernements français et allemand. Les deux principales nations spatiales européennes entendent ainsi étudier plus profondément les mécanismes qui régissent le climat terrestre.

Maître d’œuvre industriel pour la partie allemande, le site Airbus d’Ottobrunn, près de Munich, s’est vu confier par le DLR le développement de la charge utile et de son segment sol. Du côté français, c’est le site Airbus de Toulouse qui, en sa qualité de maître d’œuvre industriel du CNES, est chargé du système global, de la plate-forme satellitaire et de l’intégration de l’instrument .