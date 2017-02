BBC : plus de 3 000 heures de contenus vendues

Les contenus britanniques ont la cote ! Tout du moins les productions dramatiques de la BBC !

Sa division commerciale, la BBC Worldwide, se félicite ainsi d’avoir vendu plus de 3 000 heures de son immense catalogue à des opérateurs du monde entier au cours des trois derniers mois. Que cela soit en Europe occidentale, où plus de 200 heures de contenus ont été acquises – notamment par RTL et ZDF –, en Europe Centrale et de l’Est (600 heures), en Europe du Nord (350 heures) ou en Asie (950 heures), les produits « made in BBC » sont visiblement gage de qualité et appréciés.

Plus de 700 acheteurs participent d’ailleurs actuellement au « BBC Worldwide Showcase 2017 » organisé à Liverpool afin de découvrir et, le cas échéant, acheter les nouveautés de la « beeb » .