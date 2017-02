Le Forum des images vous invite aux Rendez-vous de la VR

Après le succès de la première session des Rendez-vous de la VR, en janvier, qui plaçaient le spectateur au coeur de contenus éclectiques, la fiction en réalité virtuelle est à l'honneur mercredi 22 février.

Vaudeville de Thomas Villepoux rend hommage à ce genre théâtral et donne à la VR une teinte comique inédite. Hugo Keijzee, réalisateur d'Invisible Man, attribue un rôle essentiel au spectateur au cours d'un jeu de roulette russe sur fond de trafic de drogue et de revanche. Et dans I Philip, Pierre Zandrowicz nous promène dans l'esprit numérisé de celui qui fut l'un des plus grands auteurs de science-fiction du siècle dernier, Philip K. Dick.

Lors de ces sessions organisées en partenariat avec Diversion Cinéma, une trentaine de masques seront mis à disposition du grand public pour découvrir ces expériences immersives, narratives et spatialisées à part entière, où le spectateur a toute sa place.

Le second rendez-vous se tiendra le 15 mars 2017 avec une expérience cinématographique et créatrice singulière, individuelle et collective. Notes on Blindness de Peter Middleton et James Spinney est une proposition double qui s’articule autour d’un film documentaire et d’une expérience en réalité virtuelle (Notes on Blindness – Into Darkness). Basé sur le journal intime et audio de John Hull, théologien et écrivain, c’est un témoignage unique sur la perte de vue au fil du temps et la découverte d’un monde au-delà de la vision. Deux visions du cinéma pour une même histoire.

Les Rendez-vous de la VR se dérouleront les 22 Février et 15 Mars 2017 de 16H à 21H au Forum des images, 2 rue du cinéma, 75001 Paris .