Espace : accord entre la France et l'Espagne

Un accord-cadre pour poursuivre et intensifier la coopération spatiale entre la France et l’Espagne a été signé à Malaga, Espagne, à l'occasion du XXVe Sommet franco-espagnol.

Par cet accord, signé par Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Francisco Marin Perez, directeur général du CDTI (Centre pour le Développement Technologique Industriel), dépendant du Ministère espagnol de l'économie, de l’industrie et de la compétitivité, les deux pays réaffirment leur volonté d’harmoniser leurs activités respectives menées dans le cadre de leurs programmes nationaux, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Union européenne.

La France et l’Espagne sont ainsi déterminées à se concerter pour les travaux réalisés dans un cadre multilatéral, à identifier les thèmes de coopération prioritaires afin de se coordonner de manière stratégique et à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie spatiale pour l’Europe .