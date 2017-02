Boeing va fabriquer un satellite pour la région Asie-Pacifique

Le fabricant Boeing vient de se voir confier la construction d'un nouveau satellite, le Boeing 702, qui aidera à développer les communications pour les utilisateurs de téléphones mobiles, de data et d'internet dans la région Asie-Pacifique.

Les commanditaires de ce satellite, qui devra être lancé en 2019, sont les opérateurs japonais Sky Perfect JSAT Corporation et singapourien Kacific Broadband Satellites : la charge utile du premier améliorera les services mobiles et de haut débit en Asie-Pacifique et dans la partie la plus orientale de la Russie ; la charge utile du second mettra à disposition de plus de 20 pays situés en Asie Sud-Est et dans le Pacifique des services d’internet de haut débit via la bande Ka du satellite .