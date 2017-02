Dragon : report du rendez-vous avec l'ISS

Le cargo spatial Dragon qui devait arriver à la Station Spatiale Internationale ce mercredi devra patienter au moins jusqu'à ce jeudi matin.

En effet, un problème est survenu sur le système de navigation GPS alors que l'arrimage du cargo à l’ISS était imminent. Les contrôleurs de l’opérateur SpaceX ont alors avorté la manœuvre et éloigné le Dragon, lancé dimanche dernier via une fusée Falcon 9 afin d’acheminer des vivres et du matériel aux six membres d’équipage de la station.

Contrairement au Dragon, un autre cargo – le russe Progress – lancé depuis Baïkonour a lui réussi son arrivée auprès de la Station .