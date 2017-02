La BBC va lancer une chaîne de télévision écossaise

Le directeur général de l'opérateur public britannique BBC a annoncé ce mercredi le lancement d'une chaîne de télévision consacrée à l'Écosse.

Cette nouvelle chaîne, qui doit refléter la nouvelle réalité culturelle, politique et créative actuellement visible en Écosse, est prévue pour l'automne 2018 et bénéficiera d'un budget annuel de 30 millions de livres - soit une valeur similaire à celle investie dans la chaîne BBC4 –, dont 20 millions seront directement investis dans des programmes de divertissement et des drames « made in Scotland ».

La chaîne sera diffusée tous les jours de 19h00 à minuit et devrait créer 80 postes de travail .