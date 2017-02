Franceinfo lance 4 chaînes YouTube (avec publicités) autour des journalistes Ben Barnier, Lisa Beaujour, Julien Pain, Linh-Lan Dao et de leur modules.

Gonzo Ben de Ben Barnier

SDF californien ou parisien, chef étoilé ou futur imam… Ben Barnier se met dans la peau de ceux qu'il interview. L’esprit “gonzo” vient des Etats-Unis, c’est un journalisme subjectif, embarqué et engagé.

https://www.youtube.com/channel/UCxjWTS8fHnz10xO67jGryqw

Le monde de Lisa de Lisa Beaujour

Au programme, société, économie, politique, avec toujours un principe : informer sérieusement sans se prendre au sérieux.

https://www.youtube.com/channel/UC0hjP1yc37j2wtXp44TyXzQ

L'instant détox de Julien Pain

Votre timeline est de plus en plus remplie d’intox, de « hoax », de préjugés ? Alors pour combattre ces fausses infos, Julien a décidé de se bouger et de sortir dans la rue.

https://www.youtube.com/channel/UCRAbwEqGDnUBt_gPOkplGBA

Draw my news de Linh-Lan Dao

Parce qu’il y a des choses qui se racontent mieux en dessins … On vous croque l’actualité avec une pointe d’humour et d’inspiration manga.

https://www.youtube.com/channel/UCpcd7UA71-eBeJnWftXx9HA.

Selon franceinfo , le lancement de ces 4 chaînes YouTube s’inscrit dans sa stratégie de croissance de ses audiences vidéo et de développement de communautés autour de son offre d'information globale, en capitalisant sur des contenus riches et incarnés .