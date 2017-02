Avanti va fournir de la connectivité par satellite au Kenya

Encore un contrat annoncé dans le segment de la connectivité par satellite, cette fois suite à l’initiative de Telkom Kenya.

L’opérateur Avanti Communications, fournisseur de services de communications par satellite en Europe, Moyen-Orient et Afrique, va fournir de la connectivité aux entrepreneurs sur tout le territoire kényan.

Ce contrat de plusieurs millions de dollars offrira une plate-forme d'incubation pour les jeunes adultes et les entrepreneurs afin de développer leurs compétences en TIC et leurs applications, les intégrer dans le monde numérique et leur permettre de développer et de démarrer de nouvelles entreprises.

Chaque concentrateur disposera d'un système VSAT, d'un routeur Wi-Fi et de 40 tablettes, fournies par BRCK Kenya, que les utilisateurs pourront utiliser pour se connecter en ligne et découvrir de nouvelles opportunités d'affaires .