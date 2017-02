Netflix lance Ultimate Beastmaster, son premier jeu TV

Après les séries, le cinéma et les spectacles, Netflix s'intéresse aux jeux TV à spectacle et lance aujourd'hui Ultimate Beastmaster.

Ce jeu de parcours produit par Sylvester Stallone et dans lequel s'affrontent 108 participants de 6 nations (Brésil, Corée du Sud, USA, Mexique, Allemagne et Japon) est une première pour Netflix. Tout d'abord, c'est le première programme de ce genre pour l'opérateur et c'est également une première pour son concept puisque le programme est présenté par des personnalités de chaque nations en compétition. Malheureusement (ou pas) pour nous, le programme n'est proposé qu'en anglais sous titré en français.

Ce qui est très intéressant avec ce nouveau programme de Netflix, c'est que c'est la première fois qu'un jeu TV est pensé et proposé de façon globale à travers le monde. En effet, avec c'est (presque) 100 millions d'abonnés dans 200 pays, Netflix se doit d'innover pour pouvoir proposer des contenus qui pourront intéresser aussi bien aux USA, en Asie et en Europe tout en conservant ses spécificités locales.

Un programme à suivre à cette adresse ou directement sur votre téléviseur connecté .