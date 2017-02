Le Conseil d'administration de France Télévisions donne son feu vert au lancement d'une offre SVOD

France Télévisions va pouvoir lancer son offre de vidéo à la demande par abonnement, prévu pour l'automne 2017, suite à la validation du projet par le Conseil d'administration du groupe audiovisuel public français.

Selon France télévision, cette offre SVOD reposera sur un modèle de partenariat inédit avec les principaux groupes producteurs-distributeurs en fiction et en animation qui travaillent avec France Télévisions et sera portée par une nouvelle filiale commerciale du groupe.

La direction de France Télévisions s'est engagée à présenter fin mars prochain au Conseil d’administration l'ensemble des précisions relatives, notamment, à la structure et à la gouvernance de la filiale qui le portera ainsi qu'aux modalités du partenariat avec les producteurs et aux mesures envisagées afin de respecter le cadre économique du contrat d'objectifs et de moyens.

Par ailleurs, France Télévisions annonce que la refonte de son offre gratuite (Pluzz) débutera en mai 2017 .