KZTV, la chaîne dédiée aux mangas, va s'arrêter

Clap de fin pour la chaîne KZTV, dont l'arrêt est programmé au 31 mars 2017.

C'est par un message laissé sur sa page Facebook que la chaîne a annoncé la nouvelle à ses téléspectateurs :

Nous sommes au regret de vous annoncer la fermeture définitive de notre chaîne thématique KZTV.

En effet, au 31 mars 2017, KZTV ne sera plus accessible auprès des opérateurs suivants : Bouygues Telecom, FREE, Play TV et SFR. D'ailleurs, la chaîne n'est actuellement plus disponible sur Orange.

Nous vous remercions pour ces années partagées, ces aventures racontées...mais surtout de la confiance que vous nous avez accordée, durant ces neuf années d'existence.

Rassurez-vous, c'est juste un au revoir ! Nous ne manquerons pas de vous informer de nos projets futurs.