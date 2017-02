LG annonce la commercialisation de ses nouveaux TV UHD Nano Cell

Le fabricant coréen LG Electronics a annoncé ce jeudi, à Séoul, le début de la commercialisation de ses nouveaux téléviseurs Super UHD TV équipés de technologie Nano Cell.

Les responsables de la marque espèrent ainsi que ces téléviseurs, alliés aux modèles OLED W dévoilés lors du dernier CES de Las Vegas, permettent à LG d’augmenter sa part de marché dans le segment global des téléviseurs.

Si les modèles OLED W doivent être lancés encore ce mois-ci en Corée du Sud et aux États-Unis, pour les autres pays il faudra attendre le second trimestre 2017 pour les découvrir – en même temps que les téléviseurs Super UHD.

La technologie Nano Cell se distingue en absorbant les ondes lumineuses parasites, donnant des couleurs plus pures et plus propres. Cette capacité d'absorption de lumière permet aux nouveaux écrans LCD LG de filtrer les couleurs spécifiques avec une précision beaucoup plus grande, rendant chaque couleur exactement comme prévu. Elle affiche également des angles de vision plus larges sans pratiquement aucune différence de couleur entre les téléspectateurs assis directement en face de l'écran et ceux qui la regardent à un angle de 60 degrés .