Inmarsat utilise le satellite pour répondre aux préccupations sociales

L'opérateur Inmarsat a obtenu un financement de l'Agence Spatiale Britannique (UKSA) afin de développer différents programmes d'application satellite répondant aux préoccupations sociales dans plusieurs pays émergents.

Ainsi, au Nigéria, le service voix et données BGAN d’Inmarsat sera utilisé pour appuyer les exigences du gouvernement en matière de cybersanté afin d’étendre la portée des services médicaux de base dans les régions éloignées du pays. Initialement exploité dans 84 sites à travers le pays, le but ultime est de promouvoir le bien-être et le développement économique par le biais de la formation vidéo des travailleurs de la santé, la gestion du système de santé et la gouvernance, ainsi qu’une meilleure surveillance des maladies.

Le deuxième programme est d’ordre humanitaire dans le but de soutenir les secours aux sinistrés aux Philippines, un pays qui est touché par 20 cyclones chaque année, ce qui a un coût dévastateur pour la vie humaine et l'économie : une formation sur le déploiement rapide et facile des terminaux Global Xpress sera fournie par Inmarsat pour permettre au pays de restaurer rapidement les communications et de coordonner les efforts de secours dans les 24 heures suivant une catastrophe.

Enfin, en étroite collaboration avec le Ministère de la marine et des pêches de la République d'Indonésie, le programme adoptera des systèmes de surveillance des navires pour assurer une pêche responsable et durable et pour protéger les zones de conservation afin de prévenir la pêche illégale. En reliant les navires de pêche, le bien-être social des pêcheurs sera également abordé. La connectivité par satellite permettra des services vitaux en mer, le contact avec la maison en mer pendant des semaines et la possibilité d'accéder aux données en temps réel pour obtenir les derniers rapports sur la pêche .