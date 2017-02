VR : 6 grandes plateformes se partagent le marché

L'année 2016 aura vu apparaître plusieurs solutions pour profiter de la Réalité Virtuelle, ou VR en anglais.

Selon les derniers chiffres publiés par Strategy Analytics, six plateformes principales se seraient partagé ce segment qui a vu plus de 30 millions de casques VR être acquis au cours de l’année dernière.

Le Google Cardboard domine ainsi ce marché, avec 69% du volume total.

Derrière, on retrouve le Samsung Gear (17%), Sony PSVR (3%), Steam/HTC (1%), Oculus Rift (1%) et Google Daydream (0,1%).

Des chiffres facilement explicables : pour le Cardboard de Google, ce type de "casque" est un carton pliable avec deux lentilles vendu autours de 5 euros. Le Samsung GearVR a été l'un des premiers casques commercialisés et son prix abordable de moins de 100 euros lui permet de se vendre facilement. Belle performance pour Sony puisque le PSVR est sorti en octobre seulement. Il aura bénéficié des ventes de fin d'année et son prix attractif (autours de 400 euros) le rend plus accessible que l'Oculus Rift et le HTC Vive. Ces deux derniers casques haut de gamme sont commercialisés aux alentours des 800 euros et nécessitent un ordinateur puissant pour fonctionner.

Cette étude de Strategy Analytics revient à comparer les ventes de voitures Dacia avec celles de Mercedes .