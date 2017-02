Telenor se sépare de ses activités en Inde

L'opérateur Airtel, qui compte 269 millions d’abonnés sur le marché indien, s'est mis d'accord avec Telenor pour l'acquisition de la filiale indienne de celui-ci.

En tant que nouveau propriétaire, Airtel prendra en charge le spectre, les licences et les opérations de Telenor en Inde, y compris ses employés et sa clientèle de 44 millions d’abonnés. Les activités et les services de Telenor se poursuivront normalement jusqu'à l'achèvement de la transaction.

Pour le groupe Telenor, la décision de quitter l’Inde n’a pas été prise à la légère mais, après un examen approfondi, il s’est avéré que les investissements nécessaires pour garantir le futur de Telenor India n’auraient pas donné un niveau de rendement acceptable.

Pour Airtel, cette acquisition souligne l’engagement du groupe à mener la révolution numérique en Inde en proposant des services télécom de qualité à des prix abordables .