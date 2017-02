Altice, nouvel actionnaire de Sport TV

L'actionnariat de l'opérateur sportif portugais sportif Sport TV vient d'évoluer avec l'entrée de l'opérateur Meo, un actif du groupe Altice, dans la structure.

C'est la deuxième fois en moins d’un an que le capital de cet opérateur est modifié, puisqu'en juillet 2016 c'est l'opérateur Vodafone Portugal qui a investi dans Sport TV, lancé en 1998 et qui compte aujourd'hui 6 chaînes, toutes diffusées en HD. Son capital est ainsi aujourd'hui réparti entre NOS, Olivedesportos, Vodafone Portugal et Meo, tous avec 25% des actions.

À l'occasion de l'annonce de cette réorganisation, les responsables de l'opérateur ont réaffirmé la volonté de continuer à investir dans de « nouveaux contenus, de nouveaux professionnels et dans une programmation plus riche et plus diversifiée pour surprendre les clients et capter de nouveaux publics » .