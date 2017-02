Airbus s'associe à Bird.i pour l'accès aux images d'observation de la Terre

Airbus Defence and Space a conclu un accord de partenariat avec Bird.i, plateforme mondiale d'accès aux images fournies par les satellites, les avions et les drones.

Ce partenariat permet la visualisation en ligne en temps réel des images les plus récentes acquises par les satellites Pléiades et Spot d'Airbus Defence and Space et de faciliter ainsi le développement de nouvelles applications et de services dans un vaste éventail de marchés analytiques.

Fondée en 2016, l’équipe Bird.i a développé une interface de programme d'application (API) auto-configurable destinée aux applications de cartographie et de localisation, répondant à divers besoins aussi bien liés aux activités professionnelles qu’aux loisirs. Cet accord prévoit l’accès en ligne de Bird.i à One Atlas, la bibliothèque d’images satellite la plus récente au monde développée par Airbus .