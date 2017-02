Imaginerie satellite : MDA rachète DigitalGlobe

Le groupe canadien MacDonald Dettwiler & Associates (MDA) vient d'annoncer l'achat du groupe DigitalGlobe, spécialisé dans la capture et distribution d'images de la Terre en haute résolution.

Cette transaction, estimée à 2,4 milliards de dollars, va permettre aux deux groupes d’unir leurs capacités et d’offrir une plus grande variété de services spatiaux de bout en bout de la chaîne dans l’imagerie terrestre et les données géospatiales, aux clients actuels et futurs – commerciaux ou gouvernementaux –, situés aux États-Unis, au Canada et dans le reste du monde, tout cela à un meilleur prix grâce aux économies d’échelle.

Pour le CEO de DigitalGlobe, Howard Lance, cet accord va notamment aider sa société à dynamiser sa position sur le marché spatial gouvernemental aux États-Unis .