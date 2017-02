Discovery investit dans Play Sports Group

Discovery Communications vient d'élargir son portefeuille de partenariats stratégiques dans le secteur du sport.

Le groupe américain vient en effet de signer un contrat avec Play Sports Group, détenteur des chaînes de télévision Global Cycling Network (GCN) et Global Mountain Bike Network (GMBN), pour l’acquisition de 20% des actions ainsi que d’un siège au conseil d’administration de cet opérateur qui, en janvier dernier, a touché plus de 20 millions de fans de cyclisme à travers ses contenus – plus de 1 100 vidéos par an – distribués par via YouTube, Facebook, Instagram et Snapchat.

Cet investissement commercial permet à Play Sports Group d'étendre ses activités, apportant des contenus aux fans de cyclisme, où qu'ils se trouvent. La société a en outre l’intention de lancer d'autres chaînes dans le segment du cyclisme et dans d'autres sports, recrutant jusqu'à 150 personnes au cours des deux prochaines années .