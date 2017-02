Panasonic annonce des nouveaux téléviseurs OLED

Retour sur une annonce faite il y a quelques jours par Panasonic concernant la commercialisation de ses nouveaux modèles de téléviseurs OLED.

On savait depuis le dernier CES de la Las Vegas de l'intention du fabricant nippon de lancer sur le marché le 65EZ1000. On sait désormais qu’à celui-ci viendront s’ajouter, l’été prochain sur le marché européen, le modèle 77EZ1000 ainsi que la série EZ950 déclinée en versions de 55" et de 65".

À l’instar de la série EZ1000, la EZ950 intègre de nombreux processeurs déjà présents dans la EZ1000, comme le processeur d’image Hollywood Cinema eXperience (HCX2) Studio Colour, doté d’une technologie de gestion des couleurs, mais n’inclut pas la barre de son (elle est ici remplacée des enceintes intégrées) ni la technologie Master OLED .