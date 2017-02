Par FS, le Africanews connue par 40% des Africains francophones selon une étude La dernière étude Africascope révèle que 6,3 millions de personnes interrogées qui déclarent connaître la chaîne d'information Africanews. L'étude Africascope, réalisée au Burkina Faso (Ouagadougou), au Cameroun (Douala et Yaoundé), en Côte d'Ivoire (Abidjan), au Gabon (Libreville), au Mali (Bamako), en République Démocratique du Congo (Kinshasa) et au Sénégal (Dakar) montrent également qu'Africanews bénéficie d'une audience déjà solide avec 2 millions de téléspectateurs chaque semaine. L'audience d'Africanews est jeune et plus aisée que la moyenne de la population ciblée nous apprend l'enquête. Elle est également majoritairement masculine : 64% de l'audience hebdomadaire d'Africanews dans ces sept pays sont des hommes. Les résultats montrent également la puissance de la TV dans tous les pays de l'étude, avec en moyenne 90% des individus de 15 ans et plus qui regardent la télévision chaque jour, ce qui représente 15,1 millions de téléspectateurs. C'est au Gabon qu'Africanews a la plus grande notoriété : 2 personnes interrogées sur 3 déclarent connaître la chaîne (65%). Lancée l'an dernier, Africanews est le premier média d'information multilingue panafricain (simultanément produit en anglais et en français), qui couvre l'actualité africaine et mondiale d'une perspective subsaharienne . Partager sur : Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

