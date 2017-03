SpaceX va envoyer des hommes autour de la Lune

Le groupe spatial privé SpaceX avait promis une annonce importante. La conférence de presse aura servi pour informer le monde qu'il a prévu d'effectuer une mission spatiale autour la Lune en 2018, transportant deux voyageurs privés via sa fusée Falcon.

La société d'Elon Musk indique que ces deux personnes, dont on ignore l'identité, avaient déjà payé une somme significative pour prendre part à cette mission et que les tests physiques et médicaux sont prévus pour cette année, suite à quoi sera lancée la formation initiale.

Si cette mission venait à se confirmer, cela serait la première mission privée habituée autour de la Lune en 45 ans .