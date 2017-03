Record pour Roku

La plateforme de streaming vidéo Roku indique que les 13,4 millions de comptes actifs ont téléchargé un nombre record d'un milliard d'heures de vidéos et de musique pendant le mois de décembre 2016.

Et les bons résultats ne s'arrêtent pas là puisque, sur l'ensemble de l'année dernière, ces mêmes clients ont consommé un total de 9 milliards d'heures de contenus, permettant à l’entreprise d'enregistrer des revenus record de presque 400 millions de dollars.

Roku estime être sur la bonne voie pour devenir le système d’exploitation de contenus télévisés le plus populaire des États-Unis. Il offre à ses abonnés plus de 4 500 chaînes de streaming qui diffusent 450 000 films et programmes. Selon le cabinent IHS, les modèles de téléviseurs Roku représentaient en 2016 13% du total de ventes de Smart TV aux États-Unis .