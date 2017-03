Nine HD (Discovery) rejoint Tivùsat

Et une chaîne de plus pour Tivùsat, la plateforme italienne de TNT par satellite, diffusée par satellite sur la position 13° Est.

La nouvelle venue est Nine HD, la chaîne généraliste en haute définition du groupe Discovery, disponible à compter de ce mercredi 1er mars sur la position 9 de la télécommande où était diffusée jusqu'ici la version SD de cette même chaîne. Nine HD vient ainsi enrichir l’offre de contenus Discovery distribués gratuitement sur Tivùsat, puisque l’on peut déjà suivre Real Time, DMAX, Giallo et Focus.

Avec l’arrivée de Nine HD, le total de chaines présentes sur Tivùsat s’élève maintenant à 86, dont 27 en HD. Toutes les chaînes HD prennent automatiquement la place des chaînes SD respectives dans la numérotation de la télécommande, mais l’utilisateur est libre d’adapter l’ordre selon ses goûts .