YouTube prévoit de lancer son service de TV payante

Alors qu'elle leur pique déjà de l'audience, les plateformes de partage de vidéos s'attaquent au segment de la télévision par abonnement...

YouTube, qui vient d'annoncer que tous les jours sont consommées plus d'un milliard d'heures de vidéos sur sa plateforme, fait également part de son désir de lancer un service de télévision payante au cours de cette année afin de tenter séduire tous ceux qui ont décidé de résilier leur abonnement à leur opérateur.

Ce futur service – le nom YouTube TV a déjà été évoqué – coûterait 35 dollars par mois et comprendrait une quarantaine de chaînes TV issues de l’univers de grands groupes américains tels que ABC, FOX, NBC et CBS, intégrant également d’autres contenus, sportifs, de divertissement et de jeunesse. La mauvaise nouvelle est qu’il sera confiné – en tout cas, dan un premier temps – aux États-Unis .