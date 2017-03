ITV reprend le producteur français TETRA MEDIA STUDIO

ITV plc annonce sa prise de participation majoritaire dans TETRA MEDIA STUDIO, le groupe de production de télévision français à l'origine de séries comme Profilage ou Les Hommes de l'Ombre.

La société de distribution d’ITV Studios, ITV Studios Global Entertainment, aura les droits de distribution de la majorité des séries de Tetra Media Studio. Tetra Media Studio poursuivra ses activités en tant que producteur indépendant, sous la supervision d’un Conseil composé de Maria Kyriacou, de Jean-François Boyer et du Président d’ITV Studios France, Franck Firmin-Guion. De son coté, ITV Studios France se consacrera au développement, à l’adaptation et à la production des formats d’ITV Studios et de Talpa.

En 2016, Tetra Media Studio a produit 161 heures de contenu .