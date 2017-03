Motors TV est devenue Motorsport TV

Comme annoncé en novembre 2016, Motors TV devient Motorsport TV.

Cette transformation s'accompagne de plusieurs amélioration de la chaîne, notamment éditoriale mais également au niveau de sa qualité de diffusion puisque Motorsport TV est désormais diffusée en full HD (native).

Motorsport va continuer de diffuser ses programmes en six langues dans les 42 pays dans lesquels elle est distribuée (France, Royaume-Uni, Ireland, Europe, Amérique du Nord et Amérique Latine. Pour l'heure, un retour de la chaîne sur Freeview au Royaume-Uni n'est pas à l'ordre du jour. Toutefois, la chaîne sera disponible en full HD via Sky et Virgin Media dans les semaines à venir.

Enfin, Motorsport.tv c'est désormais aussi une offre OTT disponible sur www.motorsport.tv .