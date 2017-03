TCL présente sa nouvelle série P60 UHD/HDR sous Android TV à prix abordable

TCL annonce le lancement de la série P60 UHD compatible HDR et qui intègre Android TV 6.0.1.

Côté vidéo, la série P60 affiche des images en 1200 PPI (Picture Performance Index) et intègre la technologie Micro Dimming Pro qui restitue un niveau de noir plus profond et améliore la netteté de l'image et la profondeur des couleurs.

Au niveau de l'audio, cette gamme de TCL s'appuie sur le mode DTS premium Sound grâce au Dolby Digital Plus. Ce mode apporte à cette nouvelle gamme de nombreuses améliorations annonce le fabricant.

Cette série est équipée de la dernière version Android TV 6.0.1 et le support de Google Cast pour partager les contenus présents sur smartphone ou tablette directement sur l'écran de son téléviseur. La fonction T-Cast Dual way permet d'afficher le contenu de son TV sur un deuxième écran. La fonctionnalité Voice Search, quant à elle, offre la possibilité de contrôler son téléviseur grâce à la commande vocale. Les utilisateurs peuvent également visionner tous les contenus de Netflix et Youtube en 4K.

Le P60 est équipé d’un large choix de connectique: HDMI (3x2.0a), USB (1x3.0 + 1x2.0) ainsi que des fonctionnalités WiFi et MHL. Sa connexion Bluetooth permet également d’appairer le téléviseur à une barre de son ou tout autre produit audio disposant d’un mode Bluetooth.

La série TCL P60 sera disponible en mars 2017 en 43", 49", 55" and 65" aux prix public estimés : 43": 599€, 49": 699€, 55": 849€ et 65": 1299€ .