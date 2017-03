Intelsat publie ses résultats

L'opérateur Intelsat a publié ses résultats trimestriels et annuels, clos le 31 décembre dernier.

Avec un peu plus de 900 millions de dollars de revenus (-15% sur un an), les services de réseaux ont représenté 41% de la facturation totale de l’année. Le secteur des médias a, quant à lui, compté pour 40% du total (868 millions, -2% sur un an), alors que le segment lié aux gouvernements reste stable, à 381 millions, soit autour de 18% du total.

Avec un taux d’occupation de 77% au 31 décembre dernier, les actuels répéteurs d’Intelsat en orbite devraient bientôt être rejoint par ceux des satellites Intelsat 32e, Intelsat 35e et Intelsat 37e .