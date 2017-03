Netflix : déjà plus de 90 productions originales

Netflix se réjouit de son investissement dans la production de divertissements effectués au niveau européen.

La plateforme considère être aujourd'hui parmi les principaux producteurs et distributeurs de contenus, indiquant avoir investi jusqu'à présent plus de 1,75 milliard de dollars dans plus de 90 productions originales, que ce soit des séries, des films, des documentaires, des stand-up ou des contenus pour enfants.

Parmi les nouveautés confirmées, on peut citer : « Troy : Fall of a City », « Black Earth Rising » et « The Spy », co-produits en association avec la BBC One, la BBC Wwo et Canal Plus, respectivement. Ces nouveautés, et bien d’autres, pourront être vues au niveau global par les 93 millions d’abonnés de Netflix .