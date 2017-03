Liste de tous les films diffusées en mars 2017 sur Canal+

Découvrez la liste des films que Canal+ a réservé à ses abonnés en mars 2017.

The Revenant

Dans une Amérique profondément inexplorée et sauvage, le chasseur Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) est sévèrement blessé et laissé pour mort par un traître de son équipe, John Fitzgerald (Tom Hardy). Avec sa seule volonté pour unique arme, Glass doit affronter un environnement hostile, un hiver brutal et des tribus guerrières dans une quête inexorable pour sa survie et se venger de Fitzgerald.

Inspirés de faits réels, THE REVENANT est réalisé et co-écrit par le réalisateur renommé et oscarisé Alejandro Gonzàlez Iñárritu (Birdman, Babel).

Triple 9

Ex-agent des Forces Spéciales, Michael Atwood et son équipe de flics corrompus attaquent une banque en plein jour. Alors qu'il enquête sur ce hold-up spectaculaire, l'inspecteur Jeffrey Allen ignore encore que son propre neveu Chris, policier intègre, est désormais le coéquipier de l'un des malfrats. A la tête de la mafia russo-israélienne, la redoutable Irina Vlaslov ordonne à l'équipe d'effectuer un dernier braquage extrêmement risqué. Michael ne voit qu'une seule issue : détourner l'attention de l'ensemble des forces de police en déclenchant un code « 999 » - signifiant « Un policier est à terre ». Mais rien ne se passe comme prévu...

L'avenir

Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée parisien. Passionnée par son travail, elle aime par-dessus tout transmettre son goût de la pensée. Mariée, deux enfants, elle partage sa vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, très possessive. Un jour, son mari lui annonce qu’il part vivre avec une autre femme. Confrontée à une liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie.

La liste complète de tous les films diffusés en mars est disponible en téléchargement en cliquant ici .