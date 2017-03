La NFL diffusée à bord des avions

La société IMG, spécialisée dans la gestion des événements sportifs, vient d'acquérir les droits de diffusion du football américain à bord de certains avions pour les quatre prochaines années.

À travers cet accord, ce ne sont pas moins de 6 matches – mais également des magazines et des documentaires - de la NFL qui seront transmis en direct toutes les semaines sur la chaîne Sport 24, détenue par IMG et exclusivement réservée à la diffusion d’événements sportifs en vol. Cette chaîne est disponible sur eXTV, le système de diffusion télévisée de Panasonic basé sur la bande Ku et actuellement installé à bord de la flotte de 13 compagnies aériennes et 9 lignes de croisière.

En plus de la NFL, Sport 24 diffuse également du football (Premier League, la Bundesliga, la Ligue des Champions), du motocyclisme, du tennis ou du golf .