Jeux Olympiques : Discovery Communications veut séduire les opérateurs mobiles

Le groupe Discovery Communications a annoncé, à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, avoir créé une nouvelle solution destinée aux opérateurs mobiles voulant couvrir les Jeux Olympiques.

Ce partenariat, qui donnera naissance au « Official Mobile Broadcaster », permettra aux opérateurs mobiles d’offrir à leurs clients un service personnalisé 24/7 composé du meilleur du Jeux Olympiques, avec notamment les grands moments en direct, les dernières infos, des contenus exclusifs à la demande, ainsi que la possibilité de faire réagir les fans de sport, en particulier sur les réseaux sociaux.

Le groupe Discovery Communications et son actif Eurosport possèdent les droits exclusifs pour la télévision et le multimédia, pour un total de 50 pays, des Jeux Olympiques de 2018, 2020, 2022 et 2024 .